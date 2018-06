Polícia aprende caminhão carregado com mais de 5 toneladas de maconha

SÃO PAULO - A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na madrugada desta quarta-feira, 13, um caminhão carregado com mais de 5 toneladas de maconha. O veículo trafegava no Mato Grosso do Sul pela BR 463 e, segundo o motorista, tinha como destino o interior de São Paulo.

Na nota fiscal, a carga do veículo estava registrada como 26 mil quilos de gergelim, mas quando os policiais subiram no reboque para confirmar o que estava sendo transportada, verificaram que debaixo dos sacos de gergelim estavam uma grande quantidade de fardos com tabletes de maconha. O motorista de 30 anos não tinha antecedentes criminais e foi detido em flagrante.

A carga do caminhão foi avaliada pelos policiais como valendo de 3,5 a 5 milhões de reais nos grandes centros.