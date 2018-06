Polícia apresenta suspeito de estuprar e matar criança no Rio

SÃO PAULO - Policiais da Delegacia de Homicídios (DH) apresentam na manhã desta quarta-feira, 3, um homem suspeito de ter estuprado e matado uma criança de 9 anos, no Morro da Providência, na zona portuária do Rio de Janeiro.

O corpo da vítima foi encontrado na segunda-feira, 1, na Ladeira Madre de Deus, em uma área usada como lixeira, coberta por um lençol. Ela tinha um corte profundo no pescoço além de outros ferimentos pelo corpo. Segundo a Polícia Civil, imagens de uma câmera mostram o suspeito Jonas da Silva e a vítima no local.

No dia do crime, Camila estava com os pais e o irmão mais velho numa festa de aniversário, perto do morro. Ela foi vista pela última vez por volta das 21 horas de domingo, 31, deixando o local de bicicleta.