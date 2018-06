Polícia atrás de outros envolvidos em abuso de menores em Porto Ferreira A polícia de Porto Ferreira, a 230 quilômetros de São Paulo, continua à procura do presidente da Câmara, Luís César Lanzoni (PTB), do suplente Valter Mafra (PTB) e do empresário José Carlos Terassi, acusados de participação no aliciamento e abuso sexual de meninas entre 11 e 16 anos, em festas organizadas em ranchos e chácaras da cidade. Os cinco vereadores e quatro empresários presos ontem estão na Cadeia de Descalvado. Os vereadores assinaram o pedido de afastamento do cargo, por 30 dias, que será julgado pela Câmara na sessão de segunda-feira, para que os suplentes tomem posse. Os nove acusados estão presos por 30 dias após a decisão da juíza Sueli Juarez Alonso.