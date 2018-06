Polícia baiana investiga série de estupros de crianças e adolescentes

SALVADOR - A polícia baiana investiga uma série de estupros contra crianças e adolescentes, de idades entre 12 e 14 anos, no município de Tanhaçu, 471 quilômetros a sudoeste de Salvador. Estima-se que pelo menos 40 meninas tenham sido vítimas da violência, praticada por um grupo - também estimado - de 20 homens, de entre 25 e 35 anos.

Segundo a delegada do município, Ana Paula Ribeiro, algumas vítimas, acompanhadas por familiares, já prestaram depoimento e alguns agressores teriam sido identificados. Os nomes não foram revelados, para não prejudicar as investigações, mas Ana Paula informa que o pedido de prisão preventiva para os suspeitos identificados já foi encaminhado à Justiça.

De acordo com ela, a série de estupros teria sido motivada por uma aposta feita entre os agressores, na qual ganharia quem conseguisse tirar a virgindade de mais jovens. Entre as vítimas, segundo a polícia, há meninas com deficiência mental.