Polícia baiana prende quadrilha de assaltantes de bancos A polícia baiana apresentou nesta quarta-feira, 25, uma quadrilha de assaltantes de banco presa entre domingo e terça-feira, na região de Jaguaquara, a 321 quilômetros de Salvador. Ao todo, foram presas 13 pessoas, entre elas uma mulher, e apreendidos seis pistolas, uma espingarda e uma carabina, além de algemas e máscaras. No sítio usado pelos assaltantes como base para a operação, os criminosos mantinham o dono da propriedade e os trabalhadores como reféns. Segundo o delegado do Centro de Operações Especiais (COE), Marcos César da Silva, a quadrilha foi desmontada com o uso de escutas telefônicas autorizadas pela Justiça e por uso de policiais infiltrados no grupo. "Descobrimos que a intenção era sitiar a cidade de Jaguaquara, roubar o Banco do Brasil e o Bradesco, invadir o Batalhão de Polícia Militar e a delegacia de polícia", afirmou. Os presos foram transferidos ao Presídio de Salvador.