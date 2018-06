Polícia busca assaltantes que fugiram com reféns em MG Cerca de 400 policiais intensificaram o cerco na manhã desta terça-feira, 13, aos sete bandidos que assaltaram um banco na noite de segunda em Bonfinópolis de Minas, em Minas Gerais. Os ladrões fugiram com três pessoas que foram feitas reféns. Os assaltantes ainda estariam escondidos em uma mata, de acordo com informações da Rádio CBN. As estradas de acesso aos municípios da região estão bloqueadas. A quadrilha roubou carros e pretendia fugir por estrada próxima ao distrito de Conceição. Até agora ninguém foi preso. A polícia ainda não tinha informações sobre os reféns.