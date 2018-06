Polícia caça ladrões que balearam seguranças do filho de Lula As polícias Militar e Civil estão montando na noite desta quarta-feira uma grande operação na divisa entre São Paulo e Santo André para tentar capturar os assaltantes que balearam dois integrantes da escolta do filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A Polícia Militar encontrou o Astra da escolta do filho do presidente que foi roubado na Vila Metalúrgica, em Santo André. O veículo foi abandonado pelo assaltantes em Utinga, na divisa com a capital. O delegado Nelson Silveira Guimarães, diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo (Demacro), afirmou que todas as hipóteses para o crime estão sendo investigadas, mas que o caso parece ter sido uma tentativa de roubo.