Polícia captura 3º menor acusado de matar casal no Morumbi

A polícia prendeu, na tarde desta sexta-feira, 13, o menor apontado como autor dos disparos que mataram o casal pernambucano Glauber Alexandre Shiba Paiva, de 37 anos, e Marta Maria Sena de Oliveira, de 30 anos, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Na última quinta, 12, outros dois menores acusados de participação no assassinato também foram apreendidos. Ambos apontaram o autor dos disparos, um terceiro menor, que foi apreendido após uma intensa operação das equipes de investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na região do bairro Capão Redondo, na zona sul da capital. O crime aconteceu na noite do dia 26 de junho, no bairro do Morumbi, também na zona sul. O filho do casal, de 7 anos, presenciou o crime.