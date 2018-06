Polícia Civil apreende 28 granadas em favela no Rio

A Polícia Civil do Rio apreendeu 28 granadas de fabricação caseira na Favela de Manguinhos, em Benfica, na zona norte da cidade nesta quinta-feira, 12. Os artefatos estavam em duas mochilas.

Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) faziam ronda de rotina na região quando avistaram um grupo de cerca de 20 pessoas. Quando a viatura se aproximou dos suspeitos, eles atiraram contra a polícia e fugiram. As mochilas com as granadas foram abandonadas no local.

Na ação, a polícia cumpriu um mandado de prisão expedido pela 29ª vara Criminal da Capital. Rodrigo da Cunha Oliveira, de 20 anos, foi detido por tentativa de furto.