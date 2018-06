Polícia civil apreende 378 quilos de maconha em SP Policiais civis do 77º Distrito Policial de Santa Cecília apreenderam 378 quilos de maconha, na rua João Teodoro, 666, no centro da capital. De acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública, um homem e um uma menor foram presos em flagrante. Outros dois assaltantes foram detidos em flagrante quando tentavam assaltar a bilheteria da estação de Metrô Ana Rosa, na Vila Mariana, zona sul da capital, por volta das 10 horas desta manhã. Com eles foi apreendida uma arma. O caso foi registrado no 36º Distrito Policial do Paraíso.