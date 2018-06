Polícia Civil de Minas Gerais faz paralisação de 48 horas

Os policiais civis de Minas Gerais iniciaram nesta segunda-feira, 30, uma paralisação de advertência de 48 horas, segundo informações Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais (Sindipol-MG). Durante a paralisação, será mantida uma escala mínima de 30% para atendimento dos serviços essenciais à população, segundo o sindicato da categoria.

De acordo com o sindicato, a decisão foi tomada em assembleia no último dia 26 de setembro porque o governo do Estado atende apenas parcialmente as reivindicações da categoria constante da pauta protocolada três dias depois na Secretaria da Casa Civil e no último dia 8 na Secretária de Planejamento e Gestão.