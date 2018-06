Polícia Civil de SP prende traficante procurado havia 3 anos A Polícia Civil de Ribeirão Preto, cidade do interior de São Paulo, prendeu nesta terça-feira, 27, o traficante Denílson Augusto da Silva, de 22 anos, que estava envolvido em uma quadrilha que teve 3,5 toneladas de maconha apreendidas em fevereiro de 2004. Ele foi preso em uma casa da Favela do Simioni, na cidade do interior paulista. Durante a operação da Polícia Federal, em 2004, Silva fugiu, mas teve a prisão preventiva decretada pela 2ª Vara da Justiça Federal. Segundo o delegado Carlos Alberto Gomes da Rocha Silva, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), com as investigações e uma denúncia anônima os policiais conseguiram localizá-lo nesta terça. Com ele foram apreendidos telefones celulares, dinheiro, um Gol (que pode ter o chassi adulterado e levaria a polícia a indiciá-lo por receptação) e um aparelho de radiocomunicação sintonizado na freqüência da polícia. O traficante foi levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP), de Ribeirão Preto.