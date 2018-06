Polícia civil divulga nota confirmando funcionamento normal nesta sexta

SÃO PAULO - A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro divulgou nota no fim da manhã desta sexta-feira, 10, afirmando que o atendimento nas delegacias policiais de todo o Estado está funcionando normalmente.

Segundo a nota, as informações divulgadas pelo Sindicato dos Policiais Civis do Rio de Janeiro e veiculadas por alguns órgãos de imprensa, sobre paralisação de algumas delegacias, como a 21ª, a 22ª e a 42ª, não procedem. "Os delegados titulares dessas unidades estão a postos e garantem que elas estão operando regularmente."

O atendimento personalizado das unidades do Programa de Delegacias de Dedicação Integral ao Cidadão (DEDIC) também não sofreu alterações e funciona sem problemas, segundo a polícia. Em todas as unidades da Polícia Civil o trabalho transcorre normalmente no dia de hoje, sem incidentes.