Polícia Civil estende greve por mais 24 horas no Rio

RIO - Durante assembleia que durou mais de duas horas, na noite desta quarta-feira, 21, os policiais civis do Rio decidiram estender por mais 24 horas a paralisação iniciada à 0 hora desta quarta-feira.

Mesmo a reunião com o governador Luiz Fernando Pezão, que está agendada para as 8 horas desta quinta, não convenceu os grevistas a voltarem ao trabalho nesta quinta. A reunião está confirmada, mas a princípio os policiais só vão retomar as funções a partir da 0 hora de sexta-feira.

Após a conversa desta quinta com Pezão, no entanto, está marcada para o meio-dia uma nova reunião da categoria, na Cidade da Polícia, onde mais uma vez será discutido o rumo do movimento.