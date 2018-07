Polícia Civil faz caminhada para recolher agasalhos A Polícia Civil de São Paulo fará neste sábado, a partir das 10 horas, uma caminhada para arrecadar roupas destinadas à Campanha do Agasalho 2003, organizada pelo governo do Estado. Este ano a campanha tem como tema Doe Calor Neste Inverno. A caminhada partirá do 78º DP, na Rua Estados Unidos, nº 1.608, nos Jardins, na zona sul de São Paulo. A meta dos participantes é superar as arrecadações do ano passado, quando foram recolhidos 13,3 mil agasalhos e 24,5 mil cobertores. A caminhada sairá da Rua Estados Unidos, passará pelas ruas Oscar Freire, Caconde, Guarará, Batataes, Peixoto Gomide, pelas alamedas Joaquim Eugênio de Lima, Lorena, Ministro Rocha Azevedo, Campinas, Casa Branca, Tietê, Franca, Itu, Sarutaiá, Fernão Cardim e Santos.