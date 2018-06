Polícia Civil faz megablitz no ABC Um efetivo de 150 policiais civis em 50 viaturas realiza uma megablitz em parte do ABC paulista na manhã desta quinta-feira. Os policiais, pertencentes às delegacias de Diadema, Santo André, Mauá e Rio Grande da Serra, cidades onde ocorrerão as blitze, com o comando da Delegacia Seccional de Santo André, iniciaram as operações, em locais pré-determinados, por volta das 6h, com o objetivo de localizar traficantes, armas, drogas e possíveis cativeiros.