Polícia Civil faz megaoperação contra milícia e busca 7 PMs no Rio

Policiais civis da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) realizam desde o início da manhã desta quinta-feira, 20, uma megaoperação para desarticular uma quadrilha de milicianos que atua em Anchieta, no subúrbio do Rio. Ao menos sete policiais militares estão entre os 27 procurados pelos agentes.

De acordo com a polícia, o cumprimento dos mandados de prisão ocorre em vários endereços de Anchieta, em Jacarepaguá, na zona oeste, e na Baixada Fluminense. No início da operação, um PM assustou com a movimentação e pediu reforço da PM no condomínio onde mora, em Jacarepaguá. Ele foi levado à sede da Draco, onde o mal entendido foi esclarecido. Não há mandado de prisão contra ele.

Até as 12 horas, ainda não havia informações sobre prisões e apreensões. Os agentes contam com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e da Corregedoria da PM.