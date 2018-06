Polícia Civil faz operação para fechar bingos no Rio Policiais da Delegacia Fazendária e da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) estão nas ruas da zona oeste do Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira, 26, em um operação que estaria relacionado ao combate ao jogo ilegal. As primeiras informações, ainda não confirmadas, davam conta de que a operação teria como objetivo apreender máquinas caça-níqueis na zona oeste da cidade. Segundo informações iniciais, agentes da Receita Federal, em conjunto com as polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro, estariam realizando uma operação para interditar bingos e apreender máquinas caça-níqueis na zona oeste da cidade. Apesar disso, a assessoria da Receita Federal não confirmou se a operação estaria relacionada à máfia dos caça-níqueis, investigada pela Polícia Federal na Operação Hurricane (furacão, em inglês). A Secretaria de Segurança Pública do Rio não confirma a finalidade da operação, mas diz que ela é realizada na zona oeste do Rio. Texto alterado às 11h12.