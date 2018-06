Polícia Civil faz reconstituição em colégio onde bebê foi baleado

RIO - A Polícia Civil do Rio realizou no início da tarde desta quarta-feira, 16, uma reprodução simulada (reconstituição) para tentar descobrir de onde veio a bala que atingiu o ombro de Caíque Carvalho, de apenas seis meses de idade, no início da noite da última segunda-feira.

A criança foi ferida no colo da mãe, que estava no pátio do Colégio São Vicente de Paulo, no Cosme Velho, zona sul do Rio.

+++ Rio: 15 crianças foram vítimas de bala perdida

A simulação durou cerca de 1h20. Os agentes utilizaram um boneco de pano para simular o bebê. A mãe da criança, Tatiana Rosenthal, participou da reconstituição.

+++ Número de tiroteios subiu 25% no Rio durante intervenção federal

A imprensa não teve acesso ao local, e os agentes, que chegaram e saíram em três viaturas, sendo uma descaracterizada, não falaram com a imprensa. As aulas no colégio transcorreram normalmente.

Caíque Carvalho foi operado em um hospital na região da Lagoa. Seu estado de saúde é considerado estável.