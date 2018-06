Polícia Civil fecha escritório de agiotagem no centro do Rio

SÃO PAULO - Policiais da Delegacia do Consumidor (DECON) fecharam, nesta terça-feira, 2, um escritório de agiotagem na Rua Álvaro Alvim, no centro do Rio de Janeiro. Um homem de 39 anos foi preso em flagrante no local.

Os agentes descobriram o escritório após uma vítima procurar a delegacia e comunicar que estava sofrendo ameaças depois de não pagar a dívida com os agiotas. Na ocasião da abordagem, outra vítima da quadrilha, que iria pagar uma parcela do empréstimo, no valor de R$ 179, confirmou que o escritório de agiotagem cobrava uma taxa de juros em torno de 40%.

O preso foi autuado de acordo com as leis de relações de consumo e sistema financeiro e pelo crime de formação de quadrilha.

Segundo a Polícia Civil, desde o dia 12 de maio, quando a Decon iniciou a "Operação Juros Legais", nove pessoas foram presas nos bairros do centro, Tijuca e em Niterói. Durante as investigações foi constatado que os escritórios estão mudando os seus endereços físicos para fugirem das ações policiais.