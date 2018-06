Policia Civil identifica sequestradora de bebê no Rio

A polícia civil confirmou a identificação de uma mulher que sequestrou um bebê de um mês e meio de dentro da casa em que estava hospedada na última sexta-feira, 17, no Centro do Rio.

De acordo com o delegado José Luiz Duarte, titular da 1º DP, a sequestradora se aproximou da mãe da criança, há cerca de duas semanas, se passando por grávida e dizendo que a Prefeitura de Araruama estaria oferecendo casas para pessoas que tivessem crianças pequenas.

Ainda segundo o delegado, a sequestradora, a mãe e o bebê foram até Araruama para fazer o cadastro, mas não conseguiram e retornaram. A criminosa foi convidada a dormir na casa dos pais da criança. Ao acordarem pela manhã, não encontraram mais o bebê.

A identificação foi possível através de imagens das câmeras de segurança da Rodoviária Novo Rio, no dia em que as três foram para Araruama. Os pais da criança reconheceram a mulher como sendo a autora do crime, segundo a polícia.