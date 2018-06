Polícia Civil investiga morte de peixes em Erechim (RS)

SÃO PAULO - A Polícia Civil de Erechim, na região Norte do Rio Grande do Sul, investiga a morte de várias espécies de peixes em uma poça localizada na Rua Transbrasiliana, às margens da BR-153. A Brigada Militar constatou o problema na manhã desta quarta-feira, 4.

Segundo a polícia, o ocorrido teria sido em decorrência do descarregamento de material químico que deveria ser transportado para Chapecó, em Santa Catarina. As placas do referido caminhão foram anotadas por uma testemunha.

Um laudo sobre o material jogado nas águas será feito pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepan). Levantamento deverá estar pronto em dez dias.