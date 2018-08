Polícia Civil prende 13 pessoas em operação no Rio e interior

Treze pessoas foram presas pela Polícia Civil do Rio durante operação realizada na manhã desta quarta-feira, 22, no complexo de favelas do São Carlos, na região central, e na favela da Rocinha , na zona sul da capital fluminense, além dos municípios de Itaboraí, Angra dos Reis , Macaé e na Baixada Fluminense. A operação, batizada de Fractionis, foi um desdobramento da guerra entre facções que aconteceu na Rocinha em setembro do ano passado.

Entre os presos estão cinco mulheres, que segundo a polícia tinham funções relevantes na "alta hierarquia" de uma das facções, tanto na parte financeira quanto no transporte de drogas, armas e abastecimento dos pontos de vendas.

A operação contou com a participação de 250 policiais civis de diversas delegacias. Ao todo, foram expedidos 30 mandados de prisão preventiva pela Justiça. Os indiciados responderão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e porte ilegal de armas, dentre outros.