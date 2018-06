Polícia Civil prende 26 suspostos cambistas em terminal no Rio

A Polícia Civil do Rio prendeu 26 pessoas na sexta-feira, 13, no terminal Rodoviário Novo Rio, zona norte da cidade, por suspeita de crime contra a economia popular e exercício ilegal de profissão.

As detenções foram realizadas durante a operação "O terminal", que objetiva reprimir a presença de cambistas de passagens rodoviárias adquiridas com cartões fornecidos por agiotas, além de impedir a atuação de taxistas ilegais nos setores de embarque e desembarque. As investigações começaram após turistas contarem à polícia detalhes sobre a abordagem no terminal.

Segundo a Polícia Civil, também participaram da ação agentes da Secretaria Especial da Ordem Pública (SEOP), da Prefeitura do Rio de Janeiro e da Guarda Municipal.