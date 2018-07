Polícia civil prende ladrões de banco em SP A Polícia Civil de São Paulo prendeu hoje três ladrões que tentavam assaltar uma agência bancária, na zona Leste de São Paulo. Conforme informações do Serviço de Radiopatrulhamento Aéreo, a prisão aconteceu na Avenida Sapopemba, número 4.159, onde está situada uma agência do Banco Itaú. No local, foram presos dois homens armados e um terceiro conseguiu fugir. Eles foram levados para o 29º Distrito Policial de Vila Diva, onde a ocorrência será registrada.