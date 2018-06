Polícia Civil prende maior traficante da região Sul do País

Quatro pessoas foram presas neste fim de semana durante a operação Nazaré, executada por policiais do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc), em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. A operação, que investiga o tráfico de drogas na Vila Nazaré, zona norte da Capital gaúcha, prendeu o maior traficante da região sul, Neri José Soares, e seu irmão, Nei Soares. Na casa de Nei, foram presos outros dois traficantes, vindos do Rio de Janeiro, foragidos do sistema penal e com antecedentes por roubo e tráfico. A quadrilha, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado, liderada por Neri, seria responsável pela remessa de 2 mil quilos de maconha (metade para o Rio de Janeiro e a outra metade para São Paulo) a cada quinze dias. Neri mantinha uma casa e um apartamento em Cachoeirinha, onde tem mulher e dois filhos, e administrava o tráfico na fronteira de Foz do Iguaçu com o Paraguai. Além da droga, ele levava armamento de fogo, trazido do Paraguai, para o Rio de Janeiro. Com a prisão de Neri, responsável também por crimes ocorridos em Porto Alegre, envolvendo a guerra entre traficantes, está sendo elucidado também o seqüestro de Sandra Naira dos Anjos da Silva, viúva do traficante conhecido pelo nome de Lampião, assassinado pela quadrilha de Neri, de acordo com a investigação policial. Junto com Sandra foi seqüestrado também um funcionário, José Oscar Santos dos Santos. Ambos foram levados da residência de Sandra na última sexta-feira, 05, por seis homens armados, fingindo ser policiais e com camisas com inscrição do Denarc. Em poder de um dos cariocas presos, a polícia encontrou um anel e duas alianças, uma com as iniciais de Sandra, e outra com as iniciais de seu marido. Além das quatro prisões, a Polícia Civil aprendeu, ainda, armamento pesado, grande quantidade de munição, celulares, tocas ninja, coletes à prova de balas, duas caminhonetes, três carros, sendo um deles um Audi blindado, uma moto e um jet ski.