Polícia Civil prende membro do PCC Paulista em Santa Catarina

Roberto de Oliveira Cruz, de 30 anos, suspeito de ser membro do PCC paulista, segundo a Polícia Civil, foi preso em Imbituba, Santa Catarina, na tarde de quarta-feira, 21.

O suspeito estava foragido do Presídio de Itanhaém, no litoral sul de São Paulo, desde o dia 25 de agosto do ano passado, onde cumpria pena pelo crime de roubo. Ele foi detido em uma residência, no bairro Nova Brasília. Cruz vinha utilizando o nome de um parente para despistar sua recaptura.

De acordo com o Setor de Investigação da Delegacia de Policia da Comarca (DPCo) de Imbituba, o integrante do PCC Paulista possui outras condenações por roubo, e também pela prática de homicídio, todos realizados no Estado de São Paulo. Ele é considerado um preso de alta periculosidade.