Polícia prende grupo que gravava ilegalmente filmes em cinemas

BRASÍLIA - A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu nesta quinta-feira, 14, cinco pessoas acusadas de praticar o camcording, a gravação ilegal de um filme realizada dentro das salas de cinema. O Brasil é o maior responsável pela pirataria no cinema dentre os países da América Latina.

Na casa deles foram apreendido 18 mil CDs e DVDs, além de 200 gravadores de mídias, dez impressoras, computadores, HDs, filmadoras, celulares, tablets e outros aparelhos que eram usados para captar as imagens clandestinamente nas sessões de cinema. A polícia estimou em R$ 70 mil o desfalque financeiro da quadrilha com as apreensões.

As prisões são fruto de investigação da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Defraudações, Falsificações, Falimentares e Fazendários (Dedfaz) do Estado, coordenada pela delegada Ariene Nazareth Murad de Souza