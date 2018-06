Polícia Civil vê crime comum no roubo de Mauá A Polícia Civil acredita que o grupo que assaltou o comitê eleitoral do candidato a deputado federal Hélcio Silva (PT), na cidade de Mauá (Grande São Paulo), não estava em busca de documentos do partido. "Ao que tudo indica o bando queria mesmo era dinheiro", observou o delegado Emílio Pescarmona, chefe da Seccional de Polícia de Santo André, com jurisdição em Mauá.