Polícia confirma a morte do repórter da TV Globo A polícia confirmou na tarde deste domingo que o jornalista da TV Globo Tim Lopes, de 51 anos, foi assassinado por traficantes no Rio de Janeiro, segundo informou a TV Globo. Tim Lopes desapareceu na noite de domingo depois de visitar a favela Vila do Cruzeiro pela quarta vez para levantar informações sobre bailes funk promovidos por traficantes. Ele havia combinado um encontro com o motorista de uma cooperativa contratada pela Globo, mas não apareceu no horário marcado. A polícia só foi avisada no dia seguinte. Tim Lopes venceu o prêmio Essso de Jornalismo com a reportagem "Feira de Drogas" que exibiu as imagens de traficantes vendendo drogas nas favelas da Rocinha e da Mangueira, gravadas com uma microcâmera.