Polícia consegue evitar novo ataque à 6ª DP no Rio A polícia conseguiu evitar novo ataque à 6ª Delegacia de Polícia (Cidade Nova) na madrugada desta quarta. Pelo menos quinze homens, suspeitos de terem ligação com o tráfico de drogas, foram surpreendidos no Morro da Mineira por policiais militares. Houve troca de tiros e os criminosos escaparam. O grupo deixou para trás quatro litros de gasolina, uma metralhadora 9 milímetros, uma pistola e uma granada. A 6ª DP foi atacada duas vezes nos últimos dias. Na quinta-feira, dia 28, traficantes destruíram a fachada de vidro a tiros. No sábado, traficantes em dois carros e duas motos voltaram a disparar contra a delegacia. Um dos tiros atingiu a janela do refeitório do jornal O Globo, que fica a poucos metros.