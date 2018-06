Polícia contesta advogado e afirma que Bruno só falará em juízo

RIO- O advogado Michel Assef Filho afirmou que o goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes, negou em depoimento rápido ter conhecimento do sequestro de Eliza Samudio, confessado ontem pelo primo dele de 17 anos. A polícia, no entanto, negou que Bruno tenha falado na última quarta-feira.

Segundo os investigadores, o goleiro se negou a prestar informações sobre o sequestro de Eliza e disse que só iria prestar esclarecimentos em juízo.

O advogado afirmou que vai impetrar habeas-corpus assim que possível para tentar revogar a prisão temporária de cinco dias decretada na quinta de manhã pela Justiça do Rio. Ele informou que o goleiro passaria a noite da carceragem da DH."Sobre o inquérito, da DH de Contagem (MG, no qual Bruno é investigado pelo assassinato da moça), eu ainda vou tomar conhecimento para poder dar declarações sobre o assunto".