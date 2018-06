Polícia controla nova rebelião em cadeia de Goiás onde 9 morreram

BRASÍLIA - Presos da Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto, no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, em Goiás, fizeram na noite desta quinta-feira, 4, uma nova rebelião, controlada por volta das 21h30. Não houve registro de mortos nem feridos. Um detento fugiu.

No dia 1º, uma rebelião no local terminou com nove mortes, sendo dois decapitados.

De acordo com o governo do Estado de Goiás, houve nesta quinta uma tentativa de invasão de presos de uma das alas, a C, nos outros setores da colônia.

"O serviço de inteligência policial da Secretaria de Segurança Pública já monitorava a ação dos presos e a tentativa de rebelião foi rapidamente controlada", diz nota do governo.

A área foi isolada pela polícia logo após o registro de troca de tiros. Também houve uma tentativa de explodir uma granada na unidade, mas, segundo a secretaria, com a intervenção da Polícia Militar a situação foi controlada.

Por determinação da presidente do Supremo Tribunal Federal (STG), ministra Cármen Lúcia, foi realizada na última terça-feira, 2, uma inspeção no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. O relatório encaminhado pelo Tribunal de Justiça de Goiás constatou uma série de "precárias condições" da unidade, entre elas "a falta constante de água e luz nos pavilhões e as precárias acomodações, além da recorrente reclamação quanto a apreciação de benefícios suscitados pelos aprisionados".

Cármen Lúcia agendou uma visita ao local para a próxima segunda-feira, 8. A presidente do STF também vai agendar uma reunião em Brasília com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Torquato Jardim, e governadores dos 26 Estados e do Distrito Federal para tratar da crise penitenciária nacional. A solicitação foi feita pelo governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), com quem a presidente do Supremo conversou por telefone na última quarta-feira.