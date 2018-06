Polícia da Fronteira faz maior apreensão de cocaína de 2011 no MS

SÃO PAULO - Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam 899,318 kg de cocaína em Amandina, distrito da cidade de Ivinhema, no sudeste de Mato Grosso do Sul. A apreensão, feita no sábado à noite, é considerada a maior deste tipo de droga já feita no Estado em 2011.

O caminhão que transportava a droga foi abordado num bloqueio policial por volta das 23 horas, na rodovia MS-276, na região do Vale do Ivinhema. Durante a fiscalização, os agentes encontraram a cocaína escondida sob uma carga de madeira.

O motorista, de 25 anos, foi preso e encaminhado à Sede do Departamento de Operações de Fronteira. Ele disse que pegou o caminhão com a droga na cidade de Ponta Porã, no sudoeste do Estado e divisa com o Paraguai, mas não informou para onde levaria a droga.