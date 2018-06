Polícia de Barrinha investiga ataque a outro ônibus A polícia de Barrinha, na região de Ribeirão Preto, está investigando a autoria de um atentado a um ônibus, que foi incendiado. O veículo, que transportava trabalhadores da construção civil de Barrinha para Ribeirão Preto, foi queimado na madrugada de domingo, 23, no Jardim Bombonato, em frente à residência do motorista. Nos outros três incidentes envolvendo veículos queimados neste mês, na região. A polícia ainda não identificou os autores desse crime e também dos autores de um ataque a outro ônibus, de trabalhadores rurais. A polícia já deteve oito adolescentes e um adulto devido aos incêndios provocados no caminhão de lixo e no caminhão-pipa da prefeitura, além de destruições com coquetéis molotov nas sedes do Conselho Tutelar e da Guarda Civil Municipal. Ao todo, sete bombas caseiras foram apreendidas. A polícia atribui os crimes a atos de vandalismo, e não a ligações com facções criminosas.