Polícia de Campinas liberta três vítimas de seqüestro Policiais de Campinas prenderam em flagrante dois homens que haviam seqüestrado uma mulher e duas crianças, provavelmente da mesma família, esta manhã. Segundo as primeiras informações da polícia, as vítimas são de Mogi Mirim. Os seqüestradores teriam rendido a família hoje mesmo e a levado para Campinas em um Astra roubado com placas de Holambra. Alertados sobre o seqüestro, os policiais perseguiram o carro onde estavam os seqüestradores e as vítimas, que capotou em uma rua do bairro Parque Taqual - considerado de alto nível. Todos tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para o Pronto-Socorro da Unicamp. O caso será registrado na 4ª Delegacia de Polícia de Campinas.