Polícia de Minas solta vítimas de seqüestradores paulistas A Polícia Civil de Minas Gerais libertou hoje um empresário e um estudante seqüestrados este mês por bandidos de São Paulo e mantidos em um barraco no bairro Penha, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Um homem que vigiava o cativeiro foi morto. Segundo o delegado do Departamento Estadual de Operações Especiais (Deoesp), Elson Matos, três suspeitos de integrar a quadrilha foram presos. Dois em São Paulo - onde foi encontrado hoje um cativeiro, em Campo Belo, zona sul, no qual uma mulher era mantida pela mesma quadrilha. O terceiro em uma barreira da Polícia Rodoviária Federal, na rodovia Fernão Dias. O empresário do ramo de confecções Gustavo Rabelo, de 25 anos, levado da porta de casa na semana passada, na Pampulha zona norte da capital mineira, e o estudante Fábio Alesandro, de 19 anos, seqüestrado em Patrocínio, Triângulo Mineiro, no dia 3, nada sofreram. Eles estavam amarrados em um quarto de um barracão. O delegado Matos disse que as investigações que levaram ao cativeiro e à identificação dos criminosos foram feitas em parceria com a polícia paulista. "Os colegas de São Paulo nos informaram quem poderia estar envolvido", disse. O primeiro a ser detido foi Enio Marcos de Carvalho, que estava em um ônibus da empresa Gontijo, seguindo para São Paulo com armas (duas pistolas e uma metralhadora) que seriam entregues a outros integrantes da quadrilha. Ele confessou o crime, deu os nomes de comparsas e indicou o local onde Gustavo e Fábio estavam. Na capital paulista, o delegado mineiro Rogério Santos prendeu mais dois suspeitos: Nerivaldo Santos Júnior e um homem identificado apenas como "Caroço". Segundo Matos, com a solução dos dois casos, sobe para quatro o número de pessoas seqüestradas por bandidos paulistas em Minas Gerais este ano. "Por causa da repressão que está havendo em São Paulo, os bandidos possivelmente entendem que Minas é um terreno fértil para a criminalidade", disse. "Mas estamos provando o contrário, porque os seqüestros estão sendo desvendados, os criminosos têm sido presos e as vítimas libertadas".