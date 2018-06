Polícia de MT aciona Interpol para localizar menina sequestrada

CUAIBÁ - A Polícia Civil acionou a Interpol para localizar uma criança de 8 anos sequestrada em Mato Grosso, no último sábado, 27. O delegado da Divisão Antissequestro de Mato Grosso, Flávio Stringueta, acredita que a Interpol auxiliará nas buscas à menina dominicana I. V. F., que mora com a família adotiva em Cuiabá.

Segundo ele, as investigações, até o momento, apontam que os criminosos teriam a intenção de deixar o país com a garota. A menina é filha de um casal que já cumpriu pena por tráfico de drogas. O pai é italiano e teria mantido há alguns meses contato com a mãe adotiva e disse que queria a guarda da filha.