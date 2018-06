Polícia de SP descobre esquema para burlar visto para os EUA

SÃO PAULO - Foi preso na terça-feira, 18, o responsável pela produção de um kit imigração, cuja principal função era a obtenção de visto para entrar nos Estados Unidos. A prisão aconteceu nas proximidades do Consulado Geral dos Estados Unidos, na Chácara Santo Antônio, na zona sul da capital.

Os policiais, em conjunto com o Serviço de Segurança Diplomática (DSS) da representação norte-americana, apuravam o esquema havia 60 dias. Quem produzia a documentação era o comerciante Mario Vieira Laselva, de 44 anos. Ele criava informes de rendimentos, declarações de Imposto de Renda, holerites, estratos bancários e outros materiais para serem apresentados durante a entrevista no Consulado Geral dos Estados Unidos. As informações ajudavam na obtenção do visto turista.

Cada kit custava mil dólares, aproximadamente R$ 1,7 mil. Mario encontrava com os interessados em Indaiatuba e os acompanhava até a porta da representação diplomática. O esquema foi detectado pelo DSS, que acionou os policiais.

A equipe conseguiu flagrar o detido orientando um cliente, o operador de máquinas Sérgio Lino da Costa, de 45 anos. O interessado foi detido ao apresentar a documentação. O comerciante acabou preso na rua Henry Dunant.

Costa veio do estado de Minas Gerais para usufruir do esquema. Ele e outros dois interessados pagariam R$ 12 mil pelos vistos de viagem para os Estados Unidos. O operador de máquinas foi autuado por uso de documento falso e Laselva por falsificação de documento.