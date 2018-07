Polícia de SP estoura cativeiro e liberta 2 vítimas Policiais do 5º Batalhão da PM estouraram um cativeiro onde dois caminhoneiros eram mantidos reféns na rua Paraíso, Vila Maria, na zona Norte de São Paulo. Um menor que fazia a guarda do local foi detido em flagrante. A localização do cativeiro foi descoberta através de uma denúncia anônima. O caso foi registrado no 90º Distrito Policial do Parque Novo Mundo.