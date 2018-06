Polícia de SP prende seqüestrador que torturou corretor Policiais da Delegacia Seccional Norte prenderam ontem, na Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo, o seqüestrador Antônio José da Silva, um dos integrantes da quadrilha que seqüestrou Rubens da Silva Nunes, de 55 anos, no último dia 13, em Cotia. A vítima foi espancada todos os dias e acabou sendo libertada, depois do pagamento de resgate, com vários hematomas pelo corpo de três dentes quebrados. O corretor de imóveis já esteve na delegacia seccional onde reconheceu o criminoso. A polícia prendeu ainda outros quatro seqüestradores que portavam um fuzil AK-47, duas carabinas e quatro coletes a prova de balas.