Polícia desarticula esquema de entrega de drogas no Rio Grande do Sul

SÃO PAULO - Policiais civis de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, desarticularam um esquema de entrega de entorpecentes que agia em toda a cidade durante a 9ª edição da Operação Reconquista. Quatro pessoas foram presas nesta terça-feira.

Os agentes chegaram ao imóvel usado como empresa de moto táxi após monitorar os suspeitos durante três meses. As investigações apontaram que a casa servia como fachada para a comercialização de drogas. Entre as quatro pessoas presas está o dono da empresa de moto táxi, um homem de 35 anos. Eles foram encaminhados para Montenegro.

Segundo a Polícia Civil, as drogas eram vendidas para toda a cidade de São Leopoldo, principalmente residências em áreas nobres, bares e boates. No local foram apreendidos cinco pacotes de cocaína pura, R$ 1.300 em dinheiro, dez telefones celulares, balanças de precisão, munições para armas de calibre restrito às forças armadas e algumas motocicletas utilizadas para fazer as entregas.