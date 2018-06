Polícia desarticula quadrilha de estelionatários no Rio A polícia civil prendeu na última sexta-feira, dia 4, uma quadrilha de estelionatários que agia em estabelecimentos comerciais na região de Campo Grande, no Rio. O ex-policial militar Alcir Costa, de 37 anos, Miguel dos Santos Generozo, de 50 anos, e Elizete dos Santos, de 48 anos, foram presos em uma loja, na Avenida Cesário de Mello, em Campo Grande, após comprarem mercadorias, no valor de R$ 10 mil, com documentos falsificados.