Polícia desbarata quadrilha e impede roubo de carga Sete pessoas, inclusive dois menores de 17 anos, foram presos em Campinas e Sumaré por policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Campinas, acusados de formação de quadrilha e porte ilegal de armas. O grupo, conforme a DIG, organizava um assalto a uma transportadora de eletrodomésticos em Americana. Com os acusados foram apreendidas duas pistolas, calibres 380 e 765, e um revólver calibre 38. A polícia foi informada, anonimamente, de que um funcionário da empresa onde seriam entregues os eletrodomésticos estaria fornecendo informações aos assaltantes. A previsão era de que o assalto ocorresse nesta semana. Os acusados e o local onde se reuniam, em Sumaré, foram identificados no início da semana, de acordo com a DIG. Cinco acusados moram em Campinas, um em Sumaré e outro em Itatiba. No primeiro semestre deste ano, a DIG registrou 74 ocorrências de roubos de cargas em sete cidades da região metropolitana de Campinas.