Polícia descobre carceragem administrada por presos no Rio

SÃO PAULO - Uma cadeia administrada pelos próprios presos foi descoberta nesta quarta-feira, na Polinter de Queimados, na Baixada Fluminense, durante uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público Estadual (MPE).

Segundo o MPE, ao chegar no local para cumprir um mandado de busca e apreensão, os agentes constataram que os detentos tomavam conta da portaria do presídio, além de serem responsáveis por outras tarefas no local.