Polícia descobre cassino em bairro nobre de São Paulo Depois de investigações, policiais civis do 15º Distrito Policial, no Itaim Bibi, na zona sul da cidade, descobriram, durante a madrugada, um cassino que funcionava em uma casa luxuoso na Rua Antônio José da Silva, 173, no Jardim Europa. Para entrar na casa, havia uma senha especial que deveria ser dita pelo interessado em participar dos jogos. No local, estavam cerca de 25 pessoas, entre funcionários e jogadores. O grupo foi encaminhado para o DP da região e liberado em seguida. Apenas a mulher, que trabalhava como gerente, teve de assinar um termo circunstancial na delegacia, mas também foi liberada. Foram apreendidos diversos caça-níqueis, baralhos e roletas. As informações são da Rádio CBN.