Polícia descobre desmanche em São José dos Campos Policiais da Delegacia de Investigações Gerais (Dig) de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, localizaram nesta quarta-feira, 2, um grande desmanche de carros na estrada do Bairrinho, periferia do município. Pelo menos 90 veículos estavam espalhados em uma área de cerca de 6 mil metros quadrados. Além dos carros e das latarias, pneus e centenas de peças automotivas estavam no local que foi interditado. A polícia chegou até o desmanche depois de investigar denúncias anônimas sobre a compra de carros roubados no estabelecimento. O proprietário Eli Gonçalves de Carvalho negou as acusações e entregou alguns documentos à polícia, que serão analisados. "Tenho nota fiscal de tudo. Nunca comprei carro sem nota. A única coisa é que não tenho alvará da prefeitura para funcionar", alegou. Carvalho foi levado para a delegacia para prestar depoimento e depois da análise da documentação apresentada pode ser detido por receptação de carro roubado. Mesmo assim o local foi interditado e todos os veículos e peças serão removidas para o pátio da polícia. O delegado Hugo Pereira de Castro informou que Carvalho vai responder por sonegação fiscal e a receptação de veículos de procedência duvidosa será investigada. Nos primeiros seis meses do ano, os furtos e roubos de veículos em São José dos Campos apresentaram uma pequena redução de 2%, tendo sido registrado até o final de junho 1.638 casos.