Polícia descobre túneis em cadeia da Praia Grande Dois túneis foram descobertos no Cadeião 10 de Praia Grande, na Baixada Santista. Segundo a polícia, os presos se preparavam para uma fuga em massa neste feriado de 15 de novembro. Durante revista rigorosa realizada dentro das celas, a polícia encontrou com os presos telefones celulares, muitas facas, estiletes e uma corda feita com lençóis. Sessenta soldados de um pelotão de Choque e 20 do canil da Polícia Militar vieram de São Paulo para esta operação. Durante a vistoria os policiais descobriram também dois túneis que estavam sendo cavados pelos presos. Segundo a Globo News, só este mês foram descobertos quatro túneis no mesmo presídio. A polícia reconhece que a segurança do Cadeião 10 de Praia Grande é precária, mas garante que a situação está sob controle.