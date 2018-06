Polícia desmantela quadrilhas de traficantes e prende seis Quatro criminosos foram detidos, por volta das 22 horas de domingo, 22, em uma residência que servia como base operacional de traficantes na Avenida Aguiar da Beira, na Favela Santo Eduardo, no bairro de Vila Rica, na zona Leste da capital. Uma denúncia anônima levou os policiais militares até o local. Na casa, a polícia apreendeu quatro quilos de maconha, 130 trouxinhas da mesma droga, 600 gramas de cocaína, 260 cápsulas usadas para embalar cocaína, sendo que metade já continha a droga, quatro litros de éter, 12 fracos de lança-perfume, outros 20 vazios, 100 gramas de sementes de maconha, um tablete de um quilo e meio de cocaína embrulhado num papel com as iniciais do Primeiro Comando da Capital, uma balança digital, material usado para o refino da cocaína e R$ 230 reais em notas. Quatro pessoas, uma delas menor de 18 anos, foram detidas e encaminhadas ao 41º Distrito Policial, de Vila Rica. Guarulhos No início da madrugada desta segunda-feira, 23, um casal de traficantes foi detido na Favela Nuporanga, no bairro de Santa Emília, em Guarulhos, na Grande São Paulo. A dupla foi abordada por policiais militares que patrulhavam a área. Com Graziela, de 23 anos, foi encontrado um radiocomunicador e seis papelotes de cocaína. Já com o homem, identificado como Damião, foi encontrado um revólver calibre 32 e 100 pedras de crack. Detida, a dupla levou os policiais até a residência usada como base da quadrilha, onde foram encontradas munições para revólver calibre 32 e outros 42 papelotes também contendo cocaína. Os criminosos acabaram informando aos policiais o local onde residia o gerente do tráfico da região, identificado como Juninho. Os policiais seguiram até o bairro Bela Vista, mas não acharam o criminoso. No entanto, encontraram na casa de Juninho vários CDs e DVDs piratas, um computador, duas impressoras, uma sacola com munições para revólver calibre 38, dez trouxinhas de maconha e dois radiocomunicadores. O flagrante foi registrado no 07º Distrito Policial de Guarulhos.