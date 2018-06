Polícia desmantela um disque-droga em Taubaté Policiais da Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes de Taubaté, no Vale do Paraíba, conseguiram desmantelar um disque-droga e prender três pessoas, na noite desta quinta-feira. O disque-droga funcionava com o auxílio de um orelhão, perto do cemitério municipal, no bairro Fonte Imaculada. O acusado José de Souza Silva, de 48 anos, conhecido por Cigano, recebia os pedidos de droga pelo próprio celular e ligava para o orelhão, onde o menor M.M.S., de 17 anos, e o desempregado Oderico Amaro, 56, recebiam a ligação e providenciavam a entrega. Os policiais simularam uma encomenda, prendendo em flagrante os três acusados. O menor foi encaminhado para a Vara da Infância e Juventude e os outros dois envolvidos levados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Taubaté. Eles vão responder por tráfico de entorpecentes e corrupção de menor.